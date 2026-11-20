TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma'ya 83-75 mağlup olan Karşıyaka, yarın sahasında Yukatel Denizli Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek. Ligde geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, 10'uncu sırada yer alıyor. Geçen hafta Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatma periyodu sonunda 101-98 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde eden Yukatel Denizli Basket ise 15'inci basamakta bulunuyor. Denizli temsilcisi, hafta içinde Europe Cup'da konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'yı 78-70 mağlup etti

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