Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde yarın Denizli Basket’i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Ligde Karşıyaka, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip Denizli Basket ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. basamakta yer alıyor. Yeşilkırmızılılar, rakibini yenerek iç sahadaki 5. maçında dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise Karşıyaka’yı yenerek üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırmayı hedefliyor.

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