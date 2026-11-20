Times Higher Education’ın (THE) yayınladığı "2027 Dünya Üniversite Sıralaması"nda 14011600 bandında yer alan Yaşar Üniversitesi, Ege Bölgesi’nde zirvedeki konumunu sürdürürken, Araştırma Kalitesi ve Uluslararası Görünürlük alanlarında ise Ege Bölgesi’nde birinci sırada yer aldı.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 118 ülkeden 2 bin 297 üniversitenin yer aldığı "2027 Dünya Üniversite Sıralaması"nı açıkladı. Üniversiteler; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile iş birliği ve uluslararası görünürlük başlıklarında 18 performans göstergesi üzerinden değerlendirildi. Türkiye’den 124 üniversitenin yer aldığı listede Yaşar Üniversitesi, genel sıralamada Ege Bölgesi’ndeki tüm üniversiteler arasında ilk 2’ye girdi ve bölgedeki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

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Araştırma kalitesinde ege’de birinci

Yaşar Üniversitesi, sıralamanın en yüksek ağırlığa sahip başlıklarından biri olan Araştırma Kalitesi’nde 52,8 puan aldı. Bu puanla Ege Bölgesi’nde birinci, Türkiye’de ise ilk 20’de yer aldı. Uluslararası Görünürlük başlığında da 42,2 puanla Ege Bölgesi’nin en yüksek puanını alan Yaşar Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında 28. sırada yer aldı.

Eğitimde kalite, araştırmada liderlik

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaşar Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana eğitimde kaliteyi, bilimsel üretkenliği ve uluslararası arenada ülkemizi ve bölgemizi temsil etmeyi temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. Gençlerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, eleştirel düşünebilen, araştıran, yenilik üreten ve küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda elde ettiğimiz sonuçlar, bu yaklaşımımızın uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koyması bakımından son derece değerli. Akademik yetkinliğimizi, araştırma kapasitemizi ve küresel iş birliklerimizi güçlendirerek üniversitemizin uluslararası konumunu daha da ileri taşımaya kararlıyız."

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Başarı hedef değil, sorumluluk

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de, Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda elde edilen başarıyı kalıcı hale getirerek Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası akademik görünürlüğünü ve rekabet gücünü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Levent Kandiller, "Uluslararası yükseköğretim sıralamalarında elde ettiğimiz sonuçlar, üniversitemizin akademik niteliğini ve araştırma kapasitesini ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor. Ancak biz eğitim ve araştırmadaki başarıyı yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda akademik sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Özellikle Araştırma Kalitesi ve Uluslararası Görünürlük alanlarında Ege Bölgesi’ndeki tüm üniversiteler arasında birinci olmamız, bilimsel çalışmalarımıza, nitelikli yayınlara ve uluslararası akademik iş birliklerine yönelik yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Bunu dünya genelindeki pek çok üniversiteye kıyasla daha sınırlı kaynaklarla gerçekleştiriyor olmamız, araştırma ekosistemimizin verimliliğini ve akademisyenlerimizin yetkinliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde araştırma altyapımızı güçlendirmeye, bilimsel üretimi desteklemeye ve uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.