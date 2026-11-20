Narlıdere ilçesinde 20232025 yılları arasında faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim alan otizmli çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, kulüpteki birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, söz konusu spor kulübünün ortağı olduğu tespit edilen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö.'yü (28) yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara şiddet ve kötü muamele uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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