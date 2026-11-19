Narlıdere ilçesinde 2023- 2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara yönelik kötü muamele ve şiddet uygulandığı yönündeki iddialar üzerine adli soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında spor kulübünün ortağı olduğu belirlenen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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