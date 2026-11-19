GÜNCELLEME - İzmir'de cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, sabaha karşı Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Akbay, Enis ve Eyüp Çınar'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Yusufdere Mahallesi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Dört ay önce evlenen, Manisa'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e gelen Akbay'ın eşi hemşire Hatice Akbay gözyaşı dökerek üzüntü yaşadı.
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