Dört ay önce evlenen, Manisa'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e gelen Akbay'ın eşi hemşire Hatice Akbay gözyaşı dökerek üzüntü yaşadı.

Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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