İzmir'de evinde 2,5 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Giriş: 19.11.2026 - 15:41 Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A'nın Göllüce Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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