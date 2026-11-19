Aras Kargo, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eczacıbaşı karşılaşması öncesinde sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler görüldüğü, maç sırasında şikayetlerin artmasına rağmen müsabakanın tamamlandığı ifadeleri kullanıldı. Bazı sporcuların hastanede tedavi altına alındığı ve hafta sonu oynanacak karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu’na başvurulduğu belirtildi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Eczacıbaşı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, mücadeleden 30’lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras Kargo, maç öncesinde sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler görüldüğünü duyurdu. Maç sırasında şikayetlerin artmasına rağmen müsabakanın tamamlandığı belirtilirken karşılaşma sonrasında sporcuların ve teknik ekibin tedavisine başlandığı, bazı sporcuların ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca yaşanan sağlık sorunları nedeniyle hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunulduğu bildirildi.

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Aras Kargo’dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynadığımız deplasman karşılaşması öncesinde sporcularımız ve teknik ekip üyelerimizde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler ortaya çıkmıştır. Maç sırasında şikâyetlerin şiddetlenmesine rağmen sporcularımız, sorumluluk bilinciyle müsabakayı tamamlamıştır.

Karşılaşmanın ardından sporcularımızın ve teknik ekibimizin tedavisine başlanmış, bazı sporcularımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu’na resmî başvuruda bulunulmuştur.

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Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiririz."