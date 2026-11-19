Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sabri Ozan Yoldaş danışmanlığında hazırlanan "ÖdemişTeniscileri" takımı, Robotenis kategorisinde finale yükseldi. Tolga Kerem Arıkbaşı ve Emir Efe Çalık'tan oluşan takım, final karşılaşmasında rakibine mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen yarışmaya 4 takımla katılan Ödemiş BİLSEM öğrencileri, farklı kategorilerde mücadele etti.

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Kütahya'da düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda Robotenis kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

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