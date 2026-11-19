Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Yaylacık Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 616 uyuşturucu hap buldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.