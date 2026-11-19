İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.D. (40) ve R.A'nın evlerine baskın düzenledi.
Aramalarda 15 uyuşturucu hap, 110 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 29 fişek ve cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Yaylacık Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 616 uyuşturucu hap buldu.
H.İ.M, M.E.D. ve Ö.B.A. gözaltına alındı.
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