Edinilen bilgiye göre, Yenifoça Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve farklı dosyalardan 32 yıl 7 ay hapis cezası olduğu belirlenen M.İ'nin yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen takip ve çalışmalar neticesinde şüpheli M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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