Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.İ.M., M.E.D. ve Ö.B.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi.

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