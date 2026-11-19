Aramada, 1225 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 liraya da el konuldu.

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