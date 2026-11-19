İzmir'de 21 yıl 7 ay hapisle aranan firari uyuşturucu satarken yakalandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.B. (25), uyuşturucu satarken yakalandı.
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.B. (25), uyuşturucu satarken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B.'nin saklandığı adresi belirledi. Yapılan operasyonla hükümlü, adreste uyuşturucu satarken yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 1225 sentetik ecza, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 liraya da el konuldu.
M.B. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan da işlem başlatıldı. Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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