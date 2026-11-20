İzmir'de 45 yaşındaki Erkan Atilla, mitral kapak ameliyatı için başvurduğu hastanede kapak değişimi yerine onarım seçeneğiyle karşılaştı. Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından sağ koltuk altından yaklaşık 6 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ameliyatla kendi kalp kapağı korundu. Atilla, ömür boyu kan sulandırıcı kullanma zorunluluğundan kurtulup kısa sürede günlük yaşamına dönerken, Doç. Dr. Narin, "Hastanın kendi kapağının işlevini sürdürmesi, kalbin doğal çalışma düzeninin korunması ve uzun dönem yaşam kalitesi açısından da önem taşıyor. Tamir seçeneğine uygun bir hasta olarak onarımı tercih ettik" dedi.

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Kalbindeki sorunu kontrolde öğrendi

Uluslararası bir ticaret firmasında yoğun tempoda çalışan 45 yaşındaki Erkan Atilla, bugüne kadar kalbiyle ilgili herhangi bir şikâyet yaşamadı. 2020 yılında rutin kontrol amacıyla doktora gittiğinde mitral kapağında doğuştan gelen bir sorun olduğunu öğrendi. Kendisine o dönemde sorunun ilerleme göstermeyeceği söylendi. Ancak 2026 yılında yaptırdığı yıllık kontrolde tablonun değiştiği ortaya çıktı. Mitral kapağında ileri derecede kaçak tespit edilen Atilla'ya ameliyat olması gerektiği bildirildi.

Farklı kardiyologlara da başvuran Atilla, hepsinden aynı yanıtı aldı. Ameliyat için araştırma yapmaya başlayan Atilla, görüştüğü kalp cerrahlarından kapak değişimi yapılması gerektiği bilgisini aldı. Acıbadem Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e başvurduğunda ise kendisine farklı bir seçenek sunuldu. Doç. Dr. Narin, hastanın kendi mitral kapağını değiştirmek yerine onarabileceğini, üstelik ameliyatı göğüs kemiğini kesmeden, sağ koltuk altından yaklaşık 6 santimetrelik kesiyle gerçekleştirebileceğini söyledi. Bunun üzerine Atilla, Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından ameliyata alındı. Sağ koltuk altından yapılan küçük kesiyle gerçekleştirilen operasyonda hastanın kendi mitral kapağı onarılarak korundu.

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Kendi kapağını korumak önemli

Kalp kapak hastalıklarında uygun hastalarda kapak değişimi yerine onarımın tercih edilmesinin önemli avantajları bulunduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin, şöyle konuştu:

"Kalp kapaklarında temel hedefimiz, mümkün olduğunca hastanın kendi doğal kapağını korumaktır. Çünkü doğal kapağın onarılması, kalbin anatomik ve fizyolojik yapısının korunmasına katkı sağlar. Kapakla birlikte onu destekleyen kas ve kiriş yapılarının da korunması, kalbin çalışma mekanizmasının doğal işleyişine devam etmesi açısından önemlidir. Kapak değişimi yapıldığında hastaya mekanik veya biyolojik yapay bir kapak yerleştirilir. Mekanik kapak kullanılan hastaların pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaları gerekir. Başarılı bir kapak tamiri sonrasında ise çoğu hastada ömür boyu bu tür bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Bu da hastanın günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir avantajdır. Ayrıca doğal kapağın korunması, yapay kapaklara bağlı bazı komplikasyonların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Hastanın kendi kapağının işlevini sürdürmesi, kalbin doğal çalışma düzeninin korunması ve uzun dönem yaşam kalitesi açısından da önem taşır."

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Her kapak tamir edilemeyebilir

Kapak onarımının her hasta için uygun olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Narin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapakta ileri derecede kireçlenme, romatizmal hastalığa bağlı ciddi hasar veya onarımı mümkün olmayan yapısal bozukluklar varsa kapak değişimi gerekebilir. Burada önemli olan hastanın kapak yapısını ayrıntılı değerlendirmek ve en uygun cerrahi yöntemi belirlemektir. Onarıma uygun hastalarda ise önceliğimiz hastanın kendi kapağını korumaktır."

Ömür boyu kan sulandırıcı kullanmayacağım

Öte yandan, ameliyat sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini belirten Erkan Atilla, kısa sürede günlük yaşamına dönmeye başlamasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Atilla, "Her şey iyi gidiyor. Gün geçtikçe daha da iyi olacağıma inanıyorum. Göğüs kemiğim kesilerek bir ameliyat geçirseydim herhalde hâlâ yatıyor olurdum. Bu kadar hızlı normal yaşamıma dönemezdim. Doktorumun kapak tamiri yöntemini tercih etmesi sayesinde ömür boyu kan sulandırıcı kullanmaktan da kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." dedi.