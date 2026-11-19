İlçede 2023-2025 yıllarında faaliyet gösteren bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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