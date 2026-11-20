Olay, dün saat 03.45 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki araçta yaptığı aramada 54 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde araçta ele geçirilen 54 bin 850 uyuşturucu hapla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.