Otomobilde 54 bin 850 sentetik hap kapsülü ele geçirildi; 1 gözaltı
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, park halindeki otomobilde yapılan aramada 54 bin 850 sentetik hap kapsülü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, park halindeki otomobilde yapılan aramada 54 bin 850 sentetik hap kapsülü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 03.30 sıralarında, İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde arama yaptı. Araçta, içi Lyrica hap dolu 54 bin 850 sentetik hap kapsülü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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