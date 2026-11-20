3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Karşıyaka'da futbolculara rehavet uyarısı yapıldı. Bu performansla play-off potasına giren yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Alanya 1221'i konuk edecek. Ligde 24 puanla 5'inci sırada bulunan İzmir temsilcisi, 11 puanla 12'nci basamakta yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 3 maçında 7 puan toplayarak düşme hattından uzaklaşan Alanya temsilcisinin yükselişe geçtiğine dikkat çeken teknik heyet ve futbol şube yönetimi, oyunculardan rehavete kapılmamalarını istedi. Geçen hafta deplasmanda oynanan Bucaspor derbisinin de zorlu geçtiğini hatırlatan kurmaylar, Alanya 1221 karşılaşması öncesinde futbolcuları uyardı.

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