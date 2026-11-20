EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın evinde Sungurlu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 7'nci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 3 yenilgi alan Altekma 9'uncu sırada, 7 karşılaşmada 7 mağlubiyet alan Çorum temsilcisi ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.

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