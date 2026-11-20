METİN AYDEMİR - İzmir'de arkadaşlar arasında çıkan tartışmada 6 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ağır yaralanan Mesut Altan, arkadaşlarına verilen hapis cezasının artırılmasını istiyor.

Narlıdere ilçesinde yaşayan Mesut Altan (42), 22 Nisan'da arkadaşları A.Ç. (53) ve Ü.D. (46) ile evinde bir araya geldi. Ardından otomobille dışarı çıkan arkadaşlar ilçedeki pazar alanının yakınında araçtan indi.

Altan ve Ü.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Altan, 6 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan Altan, 10 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördü.

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Olayın ardından tutuklanan Ü.D. ve A.Ç. için hazırlanan iddianamede, Ü.D'nin "kasten yaralama", A.Ç'nin de "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

- Suçlamaları reddettiler

İddianamedeki ifadesinde Ü.D, Altan'ın tuvalet ihtiyacı nedeniyle aracın durdurulmasını istediğini, araçtan indiklerinde Altan'ın alkollü olduğunu, düşmemesi için yanına gittiğini ve "Ben niye böyleyim, işleri batırıyorum" şeklinde serzenişte bulunduğunu öne sürdü.

Sakinleştirmeye çalıştığı Altan'ın pazar yeri duvarından aşağıya düştüğünü, oranın duvar olduğunu bilmediğini ve yaralanmaya neden olmadığını savunan Ü.D, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

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A.Ç. de savunmasında, Ü.D'nin Altan'ı itmediğini, aksine düşmesini engellemeye çalıştığını ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

​​​​​​​Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyaya eklendi. Görüntü kaydında sanıklar ve Altan'ın olay yerine bir araçla geldiğinin, bir ağacın yanında bir şeyler konuştuklarının, Ü.D'nin müştekiyi iteklediğinin görüldüğü yer aldı.

Davanın 27 Ekim'deki duruşmasında, mahkeme Ü.D'ye 3 yıl 4 ay, A.Ç'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

- Çorbacıya gidilmediğini görünce aracın durdurulmasını istemiş

Mesut Altan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla çorba içmek için yola çıktıklarını, çorbacıya gidilmediğini fark edince aracın durdurulmasını istediğini söyledi.

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Bu nedenle tartışma çıktığını, arkadaşlarının kendisini aşağı ittiğini savunan Altan, arkadaşlarının hak ettikleri cezayı almaları için mücadele edeceğini dile getirdi.

Doktorun o dönemde "Yüzde 20 yaşama şansın var, yaşayamazsın" dediğini aktaran Altan, "Bile bile beni ölüme attılar." dedi.

Altan, tedavisinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine leğen kemiklerimden, kolumdan ameliyat olacağım. PVC işi yapıyordum. Şu an hiçbir iş yapamıyorum. İnsanlara muhtaç kaldım. Akrabalarım, ailem bana bakıyor. Ayakkabımı, üstümü bile giyemeyecek duruma geldim. Mahkemeden onların çok yüklü bir ceza almalarını bekliyordum."

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Mesut Altan'ın avukatı Onur Ölmez ise verilen cezayı az bulduklarını, karara itiraz edeceklerini vurgulayarak, "Gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmedi. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelesine devam edeceğiz. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve sanıklar kasten yaralamadan değil kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanıp hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar." ifadelerini kullandı.