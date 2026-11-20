İzmir'de park halindeki araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 20.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir araçta arama yaptı.
Aramalarda 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.
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