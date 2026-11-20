İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir araçta arama yaptı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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