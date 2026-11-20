İzmir'de 1719 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık 3 bin uluslararası katılımcıyı ağırlayan NATO EDGE 2026 Fuarı, kentteki ulaşım ve hizmet sektörlerinde hareketlilik oluşturdu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Taksi Takip Merkezi verilerine göre fuar süresince taksi esnafının iş hacminde önceki üç güne kıyasla yüzde 40 artış kaydedildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen NATO EDGE 2026 Fuarı'na, 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firması katıldı. Organizasyonun kent ekonomisine yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, fuar dönemindeki ticari hareketliliği dijital verilerle analiz ettiklerini belirtti.

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"Esnafımızın yüzünü güldürdü"

1719 Kasım tarihleri arasında İzmir'de İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel bir organizasyona imza atıldığını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "NATO'nun düzenlemiş olduğu Teknoloji Fuarı'nı gerçekleştirmiş olduk. Burada biz taksici esnafı olarak ekonomik krizin olduğu, ekonominin çarklarının ağır döndüğü bir dönemde bu organizasyonun esnafımızın yüzünü güldürdüğüne şahit olduk. Yaklaşık 30'u yerli olmak üzere 284 teknoloji firmasının katıldığı NATO Edge Teknoloji Fuarı, yaklaşık 3 bin kişilik büyük bir organizasyondu. Burada bir canlılık yaşandı, İzmir olarak canlılık yaşadık. Biz de İzmir'de taksici esnafı olarak bundan nasibimizi aldık" dedi. Fuar kapsamındaki son 3 günde bir yoğunluk hissedildiğini vurgulayan Başkan Özkan, "Bunun sadece taksi esnafını değil, diğer sektörleri de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Havalimanından almış olduğumuz konukları fuar alanına getirdik. Fuar alanından da daha sonra bu konukların otellere, şehrin muhtelif yerlerindeki eğlence mekanlarına, lokanta ve restoranlara transferlerinin büyük bir kısmının İzmir'de taksici esnafımız tarafından gerçekleştiğine şahit olduk. Bu durum bizi mutlu etti ve esnafımızın yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.

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İş hacminde yüzde 40 artış

Fuarların ve bu tip organizasyonların şehrin ekonomisine ne kadar katkı sağladığının kanıtlandığını aktaran Başkan Özkan, "İzmir Şoförler Odası olarak Türkiye'de ilk olan teknolojik altyapımız ve araç takip sistemimiz sayesinde araçlarımızı kendi merkezimizden takip edebiliyoruz. Bu sayede araçların doluluk oranlarını ve yaptıkları günlük iş sayılarını izleme fırsatına sahibiz. Fuardan 3 gün önceki veriler ile 1719 Kasım tarihleri arasındaki verileri karşılaştırdığımızda, İzmir'deki taksici esnafımızın iş hacminin yaklaşık yüzde 3540 oranında arttığını gördük" şeklinde konuştu.

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Emeği geçenlere teşekkür

İzmir'in bir fuarlar kenti olduğunu ve fuar organizasyonu altyapısının yerel yönetimler tarafından oluşturulduğunu ifade eden Başkan Özkan, "Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın bu konuya vermiş olduğu önem sayesinde Mermer Fuarı (Marble), Gelinlik Fuarı, Ayakkabı Fuarı ve Tarım Fuarı gibi önemli organizasyonlar İzmir'e kazandırıldı. Bu organizasyonlar artarak devam ediyor ve en son NATO Edge Teknoloji Fuarı'nı yaşadık. İzmir ekonomisine getirdiği canlılıktan ve bu fuarları şehrimize kazandırmasından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a esnafım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bu organizasyonlarda başarılı olma şartının bulunduğunu ve aksi takdirde firmaların başka şehirlere gidebileceğini dile getiren Başkan Özkan, "İZFAŞ yönetimine, İZFAŞ Genel Müdürümüze, personeline ve yönetim kuruluna da başarılara imza attıkları ve bu fuarları İzmir'e kazandırdıkları için ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. İzmir her ne kadar bir turizm kenti olsa da şehrimizde 12 ay boyunca böyle fuarların düzenlenmesi ayrı bir canlılık getiriyor. İzmir'imiz kazanıyor, İzmir'imiz kazanınca esnaf kazanıyor. Esnaf kazanınca da ortaya güçlü bir İzmir çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.