İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince bir şüphelinin evine ve kullanımındaki motosiklete yönelik düzenlenen operasyonda toplam 364 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 zanlı hakkında 'uyuşturucu madde satmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım günü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.K. (25) isimli şüpheliyi takibe aldı. Polis ekiplerince şüpheli B.K.’nin kullanımındaki motosiklette ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, 15 parça kutu içerisinde 300 gram metamfetamin ile poşet içerisinde 64 gram uyuşturucu madde olmak üzere toplam 364 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde satmak' suçundan adli işlem başlatıldı.