Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları ve 1970'lerden günümüze uzanan eserleri seslendirdi.

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