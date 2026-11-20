Demet Sağıroğlu ve Barbaros, İzmir'de konser verdi
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Giriş: 20.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları ve 1970'lerden günümüze uzanan eserleri seslendirdi.
Konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
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