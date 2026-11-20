İzmir'de 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.11.2026 - 19:24 Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adresteki aramada, 10 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 55 gram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet S.K'nin (44) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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