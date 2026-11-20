Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 20.11.2026 - 21:43 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümünde dar alanda oyun oynanan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.
Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
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