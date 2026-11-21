R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.

Eve düzenlenen operasyonda 190 bin uyuşturucu hap, 37 bin kapsüle doldurulmak üzere hazırlanmış ve reçetesiz satışı yasak olan 11 kilogram pregabalin ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve pregabalin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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