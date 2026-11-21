TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendikten sonra geçen hafta evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray MCT Technic'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet alan Petkimspor 5'inci sırada, 4 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

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