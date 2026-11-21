Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 21.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Karşıyaka: Weber 18, El Amin 26, Kelly 2, Yavuz Gültekin, Enoch 13, Muhaymin Mustafa 5, Starks, Hakan Sayılı 12, Yalın Yıldız, Ouattar 2, Langevine 4
Yukatel Denizli Basket: Ivey 6, Erten Gazi 11, Meeks 22, Miles 4, Mahir Ağva 15, Dunn 5, Pecerski 11, Brewer, Bailey Jr. 2, Egemen Güven 3
1. Periyot: 21-23
Devre: 39-38
3. Periyot: 64-57
İZMİR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ