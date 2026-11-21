İzmir'de 10 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram skunk, 70 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram skunk, 70 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkızılca Mahallesi'nde yaşayan F.U'nun evinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen baskında iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 70 kök skunk bitkisi ve 10 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
F.U. gözaltına alındı.
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