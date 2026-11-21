Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig 12. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak Göztepe, maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak Göztepe, maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki son antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyunlar üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Göztepe, hazırlıkların ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girdi.
İzmir temsilcisi, yarın 13.30'da Erzurumspor FK'nin konuğu olacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.