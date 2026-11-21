Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Özgür Karababa, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Hüseyin Şahin, Baha Akçagöz, Tuna Uzunkol, Zonca, Berk Dilmenler, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Mestre, Kemal Kayhan, Ensing, Espeland, Oğuzhan Karasu (Ümit Demir, Serkan Koçak, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Fatih Eren Uğur, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 26-24, 15-10
Süre: 150 dakika
İZMİR
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