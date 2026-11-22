Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 81 bin 500 sentetik ecza hap, 20 bin boş kapsül, 38 kilogram hammadde, 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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