Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında sahasında Denizli Basket’i 8279 mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Karşıyaka, sahasında Denizli Basket’i konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi yeşilkırmızılılar, 8279 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligde oynadığı 9 maçta 5. galibiyetine ulaşan İzmir ekibi, bu galibiyetlerin 4’ünü iç sahada elde etti. Bu sezon taraftarı önünde 5 maça çıkan Karşıyaka, yalnızca Fenerbahçe’ye mağlup olurken diğer 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Denizli Basket karşısında alınan galibiyetin ardından Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Beklediği bir maç olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım; buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor. Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.