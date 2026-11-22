İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026 yılında 612 konaklama tesisini yangın güvenliği açısından denetledi. Denetimlerde 341 tesis olumlu rapor alırken, gerekli önlemleri yerine getirmeyen 271 işletmenin faaliyetlerinin durdurulması için ilgili idarelere bildirimde bulunuldu. İtfaiye yetkilileri, yurttaşlara otel seçerken yalnızca konfora değil; yangın merdivenleri, açık kaçış yolları, yangın kapıları ve alarm sistemleri gibi hayati güvenlik önlemlerine de dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, konaklama tesislerinde yangın güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler; otel, pansiyon ve butik otellerde yangın merdivenleri, kaçış yolları, alarm ve acil aydınlatma sistemlerini incelerken alınan önlemlerin korunup korunmadığını da kontrol ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürü Emrullah Sarıkaya, İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekerek konaklama tesislerinde yangın güvenliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

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2026 yılında 612 konaklama tesisi denetlendi

Denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüldüğünü belirten Sarıkaya, "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruların ardından işletmelerde alınması gereken yangın önlemlerini belirliyoruz. 2026 yılında toplam 5 bin 469 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerin 612'sini konaklama tesislerine yönelik yaptık. Bunlardan 341'i gerekli önlemleri yerine getirerek raporlarını aldı. Gerekli şartları sağlayamayan işletmelerle ilgili ise faaliyetlerinin durdurulması amacıyla ilçe belediyelerine bildirimde bulunduk" dedi.

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Yangın merdiveni ve kaçış yolları hayati önem taşıyor

Konaklama tesislerinde alınması gereken yangın önlemlerinin binanın yüksekliği, yapı özellikleri ve metrekaresine göre belirlendiğini belirten Sarıkaya, denetimlerde önceliğin kaçış yolları ve yangın merdivenleri olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhaları, yangın dolabı ve pompa sistemleri de olmazsa olmazlarımız arasında. Bunun yanı sıra basınçlandırma ve havalandırma sistemleri, yangın alarm butonları, elektrik iç tesisatı, spring sistemi ve duman dedektörlerini de denetliyoruz" diye konuştu. Yangın güvenliği önlemlerinin sürekliliğinin önemine dikkat çeken Sarıkaya, "İşletmelerin gerekli önlemleri alması kadar bunları sürdürülebilir kılması da önemli. Denetimlerimizi tekrarlayarak aldığımız önlemlerin korunup korunmadığını ve sistemlerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaçış yollarını kapatmak hayati risk oluşturuyor

Denetimlerde en sık karşılaştıkları sorunların, işletmelerin sonradan yaptığı değişiklikler olduğunu belirten Sarıkaya, alan kazanmak veya görsellik amacıyla yangın güvenliği düzenlemelerinin değiştirilmesinin ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Sarıkaya, "Bazı işletme sahipleri alan kazanmak veya görsel açıdan daha iyi bir görünüm elde etmek için yaptırdığımız düzenlemeleri değiştirebiliyor. Kaçış yollarının, güvenlik hollerinin veya asansör önlerinin kapatılması, yangın anında hayati risk oluşturuyor. Bu müdahaleler, alınan tedbirleri işlevsiz hale getirebiliyor. Görsellik ya da alan kazanma kaygısıyla can güvenliğini tehlikeye atmamak gerekiyor" dedi. Binaların bitişik nizamda olması veya yeterli alan bulunmaması nedeniyle yangın merdiveni yapımında güçlük yaşanabildiğini belirten Sarıkaya, gerekli durumlarda alternatif çözümler geliştirdiklerini söyledi.

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Dumanın merdivenlere yayılmasını önlüyor

İmkan yangınlarda otel misafirlerinin acil çıkış yönlendirmelerini takip ederek yangın merdivenlerine ulaşması gerektiğini belirten Sarıkaya, odaların ve kaçış alanlarının yangına dayanıklılığının tahliyede önemli rol oynadığını söyledi. Otel odalarının en az 30 dakika, dış kaçış kapıları ve duvarların ise 60 dakika yangına dayanıklı olması gerektiğini belirten Sarıkaya, yüksek binalardaki basınçlandırma sistemlerinin önemine dikkat çekti. Sarıkaya, "Bu sistemler, merdiven ve kaçış alanlarında pozitif basınç oluşturarak duman ve gazın bu bölgelere yayılmasını önlüyor. Böylece yangın sırasında insanların güvenli alanlara tahliyesi kolaylaşıyor" dedi.

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Tesislerin güvenlik belgeleri kontrol edilmeli

Yeni açılacak işletmelere, tadilat veya faaliyete başlamadan önce itfaiyeye başvurmaları çağrısında bulunan Sarıkaya, gerekli değerlendirmelerin önceden yapılmasının maddi ve iş gücü yönünden kayıpları önleyeceğini söyledi. Yangın güvenliği sistemlerinin periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiğini de vurgulayan Sarıkaya, yurttaşlara konaklayacakları tesislerin güvenlik belgelerini kontrol etmelerini önerdi. Sarıkaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi ve eDevlet üzerinden tesislerin sertifikalarını ve güvenlik belgelerini kontrol edebilirler" diye konuştu.

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Yangın güvenliğinde yasal zorunluluklar

Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin şartlar mevzuatla belirleniyor. Standartları karşılamayan veya itfaiye raporunu ibraz edemeyen tesislerin ruhsatları iptal edilerek faaliyetleri durdurulabiliyor. Mevzuata göre 50 kişiyi aşan konaklama tesislerinde yangın merdiveninin doğal zemine kadar inmesi, 20'den fazla yatağı veya ikiden fazla katı bulunan binalarda ise en az iki çıkış bulunması gerekiyor. Kaçış kapılarının en az 80x200 santimetre ölçülerinde ve eşiksiz olması şartı aranıyor. Ayrıca odalar arasında en az 60 dakika yangına dayanıklı duvarlar bulunması, yangın kapılarının ise binanın özelliklerine göre 60 veya 90 dakika yangına dayanıklı olması gerekiyor. Yangın algılama ve uyarı sistemleri de zorunlu tutuluyor.