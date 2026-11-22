Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim çalışmalarına katılan ve 6 yıldır iklim krizi üzerine çalışmalar yapan iklim aktivisti Kumsal Cemre Badem (13), "Hayalim gelecek nesillere sadece yaşanılabilir bir dünya bırakmak değil. Bunun yanında gelecek nesilleri düşünmeyi de gelecek nesillere bir kültür olarak miras bırakmak. Çünkü yaşayacak başka bir dünyamız yok" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi ve iklim aktivisti Kumsal Cemre Badem, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 'İklim Finansmanındaki İklim Kuşağı' panelinde konuştu. Henüz 6 yaşındayken Kanada'da düzenlenen uluslararası matematik yarışmasında dünya birincisi olan Badem, o dönemdeki doğa olaylarının nedenlerini merak etmesi üzerine iklim krizi araştırmalarına yöneldi. COP31 süreci için yürüttüğü çalışmaları ele aldığı 2 kitap çıkaran Badem; ilk kitabında iklim çalışmalarını ve bu yolculuğa çıkış nedenini, ikinci kitabında ise toplumsal sahiplenmeyle küresel bir harekete dönüşecek sembol, kültür ve miras fikrini anlattığını söyledi.

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Yaklaşık 6 yıldır iklim kriziyle ilgilendiğini ve çeşitli bilim insanlarıyla görüşmeler yaptığını vurgulayan Badem, "Öğrendiklerimi insanlara daha kalıcı bir şekilde aktarabilmek için çeşitli farkındalık çalışmalarında bulunuyorum. Benim için COP31'deki soru şuydu: COP31 bittikten sonra geriye ne kalacak? Çünkü bu sene COP31'in Antalya'da yapılıyor olması Türkiye için tarihi bir fırsat. Bugün burada konuşulan kararlar ve konuşulanların doğrultusunda alınan kararların sonuçlarıyla yaşamaya devam edecek olan biz ve bizden sonraki nesiller olacak. Ben COP31'e sadece bir konferans olarak bakmıyorum. Benim için COP31'de konuşulanlar kadar COP31 bittikten sonra neyin yaşamaya devam ettiği önemli. İklim krizini hiçbirimiz tek başımıza durduramayız. Ancak hep birlikte durdurabiliriz. COP31 bitmeden Antalya'dan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden dünyaya yayılan, insanların sahiplendiği ve küresel bir harekete dönüşen çeşitli projeler, fikirler ortaya çıkacaktır" dedi.

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"Yaşayacak başka bir dünyamız yok"

Hayalinin gelecek nesillere sadece yaşanılabilir bir dünya bırakmak olmadığını söyleyen Badem, "Hayalim bunun yanında gelecek nesilleri düşünmeyi de gelecek nesillere bir kültür olarak miras bırakmak. Bu yola çıktığım günden beri hep insanlara iklim krizini hep birlikte durdurabileceğimizi söylüyorum. Hiçbirimiz bireysel olarak iklim krizini durduramayız. Çünkü yaşayacak başka bir dünyamız yok" ifadelerini kullandı.

Sürecin çok güzel geçtiğini söyleyen Badem, şunları kaydetti:

"COP27'den beri orada bulunmak istiyordum. Bu hayalim gerçekleştiği için çok heyecanlıydım. Süreç gayet güzeldi. Geçmiş COP'lar da hep kararlar alma üzerine kuruluydu. Bu seferki COP'ta ön plana çıkan, artık herkesin çözümün bir parçası olması gerektiği ve uygulamaya geçmemiz gerektiğiydi."

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8'inci sınıf olduğu için sınava hazırlandığını kaydeden Badem, "Bu süreçte de olabildiğince sosyal sorumluluk projelerime devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü hayallerime ve hedefime tam olarak ulaşmış değilim. Hedefime ulaşmak için daha uzun bir yol var" açıklamalarına yer verdi.

"En çok elektrifikasyon konusu dikkatimi çekti"

COP31'de konuşulan kararlar arasında en çok dikkat çeken şeyin elektrifikasyon konusu olduğuna dikkat çeken Badem, "2035 yılına kadar elektrifikasyonun yüzde 35'e getirilmesi hedefini çok doğru ve yerinde buluyorum. Bu hedefte gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansal bağın tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini ve daha adaletli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iklim krizine en çok etkisi olan ülkeler gelişmiş ülkeler. Dünyamızı da dolayısıyla gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerden daha çok kirletiyor" şeklinde konuştu.

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COP31 süreci için iki kitap yazdı

COP31 süreci için iki tane kitap yazdığını anlatan Badem, "Bir tanesinde 6 yıllık çalışmalarımdan bahsediyorum. İklim krizi yolculuğuna neden çıktığımı ve ne gibi çalışmalarda bulunduğumu anlatıyorum. İkinci kitabımda ise bu 6 yıllık çalışmalarım sonucunda ortaya çıkmış bir vizyon kitabım var. Çünkü aslında insanlar iklim krizinin ne olduğunu biliyor. Dünyada yaşıyoruz, dünyamızda ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu doğrultuda neler yapmamız gerektiğini biliyorsak artık harekete geçmemiz gerektiğini, ortaya öyle bir fikir koymalıyız ki insanların bunu sahiplenmesi ve küresel bir harekete dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Aklıma gelen bir fikirden yola çıkarak bir sembolün bir kültüre, bir kültürün de bir mirasa dönüşmesinden bahsediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'nin en küçük iklim aktivisti olduğu için konuşmalarının çoğu kişi tarafından beğeni gördüğünü aktaran Badem, duyulan ilginin kendisini son derece mutlu ettiğini ve ilerleyen yıllarda düzenlenecek olan konferanslara da katılmak istediğini belirtti.