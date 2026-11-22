Kasten öldürme suçundan 15 yılla aranan firari yakalandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde, kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş.'nin izini sürdü.
Yapılan takip sonucu yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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