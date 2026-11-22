6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir'e yerleşen Berfin Çakar ve iş arama sürecindeyken kendini geliştirmek isteyen Esra Karlı'nın yolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile kesişti. Meslek Fabrikası'nın barista kursuna katılarak kahve yapmanın inceliklerini öğrenen iki genç kadın, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmirli Kahve şubelerinde istihdam edilerek yeni hayatlarına adım attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, farklı branşlardaki mesleki ve teknik eğitimleriyle vatandaşların iş hayatına katılmasına destek oluyor. Meslek Fabrikası'nda verilen eğitimler, katılımcılara yeni beceriler kazandırırken, istihdam şartlarının da kapısını aralıyor. Barista kursunda eğitim alan Berfin Çakar ve Esra Karlı da bu imkândan yararlanarak hem yeni bir meslek öğrendi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirli Kahve şubelerinde çalışma fırsatı buldu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir'e taşınan Berfin Çakar ve iş arama sürecindeki Esra Karlı, aldıkları eğitimin ardından istihdam edilerek İzmirlilere hizmet vermeye başladı.

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Depremden sonra İzmir'e geldi, hem eğitim aldı hem iş buldu

İzmirli Kahve'nin Konak şubesinde çalışan 20 yaşındaki Berfin Çakar, eğitim ve istihdam sürecini şöyle anlattı: "6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra annem ve iki kardeşimle İzmir'e taşındık. Aileme destek olmak amacıyla araştırma yaparken Meslek Fabrikası'nı buldum. Barista kursuna başvurdum. Meslek Fabrikası'nda kahve yapmayı öğrenmenin yanında çok iyi arkadaşlar edindim. Hala birçok arkadaşım ve hocam ile görüşüyorum. Kahvenin çok uzun yıllar hatırı olacak gibi duruyor. Eğitim aldıktan sonra özel sektörde çalıştım, ardından da İzmirli Kahve bünyesinde çalışmaya başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem gibi zor bir süreçten sonra bu kadar yanımda olması ve şu anda da bu kadar iyi bir işte, iyi iş arkadaşlarıyla çalışmak benim için çok büyük rahatlık."

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3 yıldır İzmir'de olduğunu belirten Çakar, "Yeni bir hayata alışmak zor ama İzmir'i çok seviyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi ki yollarım kesişmiş. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İş ararken eğitim aldı, istihdam edildi

İzmirli Kahve'nin Kültürpark şubesinde çalışan 25 yaşındaki Esra Karlı ise "Normalde şehir plancısıyım. İş aradığım bir süreçte barista eğitimi almak istedim. Meslek Fabrikası'nın barista kursuna bir arkadaşımla birlikte katıldık. 120 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra böyle bir iş imkânı çıktı ve İzmirli Kahve'de işe yerleştim. İş hayatım çok keyifli geçiyor. İş arkadaşlarımla iyi bir ortamımız var, kahve almaya gelen müşterilerimiz çok anlayışlı. Ben kahve içmeyi çok seviyordum ama kahve yapmayı bilmiyordum. Eğitimlerden sonra evime de kahve makinesi aldım ve kahve yapımı ile ilgilenmeye devam ettim. Eğitimlerin ücretsiz olması, ardından istihdam edilebilmem çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.