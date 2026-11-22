CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan, İzmir'de partisinin İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Çiğli ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "CHP'nin 103. yılında 103 genç üye katılım töreni"nde konuşan Karan, gençler olarak yalnızca ülkenin geleceğini değil, bugününü ve yarınını kendi elleriyle inşa etmek istediklerini söyledi.

Karan, gençlerin gelecek kurmak için başka ülkelere gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Bizim itirazımız tam da buna. Tam da bu yüzden biz CHP'deyiz. Çünkü CHP kimsesizlerin kimsesidir. Bir gencin hayal kurmak için ülkesini terk etmediği, bir gencin ailesinin ekonomik durumuna göre değil, yeteneğine, emeğine, bunlara göre değerlendirildiği liyakatli bir Türkiye istiyoruz. Liyakatın, adaletin, özgürlük ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu Türkiye'nin bizler sayesinde mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu ülkenin gençleri umutsuzluğa mahkum değil." dedi.

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CHP'nin gençlere yalnızca siyasi bir partiye katılma imkanı sunmadığı, aynı zamanda söz ve karar hakkı ile ülkenin geleceğinde sorumluluk alma fırsatı verdiğini ifade eden Karan, gençlerin siyasette etkin rol üstlenmesini önemsediklerini kaydetti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de 18 yaşını doldurduğu gün partiye üye olduğunu belirterek, sonraki yıllarda partide üstlendiği görevlerden söz etti.

Gençlere birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Gümrükçü, "El ele verirseniz, birbirinize sarılırsanız, birbirinize güvenirseniz bu mücadele içerisinde Atatürk'ün yolundan ayrılmazsanız bir gün siz de, biz de hep beraber yeniden kazanırız. Geçtiğimiz ay İzmir'de 5 bin arkadaşımız CHP'nin yenilenen mücadelesine katkı koydu." diye konuştu.

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Programda CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Hamzaali Mutlugüneş de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.