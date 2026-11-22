3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinde, 3 galibiyet alarak alkış topladı. Ligdeki ilk derbide Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu 2-1 kazandı. Gaziemir temsilcisi son olarak misafiri olan Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziemir SK, kupada ise Bucaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı yayınlandı.