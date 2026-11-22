Gaziemir SK derbilerde 3'te 3 yaptı
3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinde, 3 galibiyet alarak alkış topladı. Ligdeki ilk derbide Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu 2-1 kazandı. Gaziemir temsilcisi son olarak misafiri olan Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziemir SK, kupada ise Bucaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı yayınlandı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinde, 3 galibiyet alarak alkış topladı. Ligdeki ilk derbide Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu 2-1 kazandı. Gaziemir temsilcisi son olarak misafiri olan Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziemir SK, kupada ise Bucaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı yayınlandı.
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