SULTANLAR Ligi'nde dün İzmir'de oynanması gereken Aras Kargo-Fenerbahçe karşılaşması, hafta içinde Aras Kargolu voleybolcuların gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınması üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenirken, kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada sporculara dizanteri teşhisi konulduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir ekibi, "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sporcularımızın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması gereği doğmuştur. Sporcularımıza uygulanan kapsamlı tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda sporcularımıza dizanteri teşhisi konulmuştur. Sporcularımızın tedavi süreçleri, ilgili sağlık ekiplerinin gözetiminde titizlikle sürdürülmekte olup sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından ve anlık olarak takip edilmektedir. Sporcularımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.