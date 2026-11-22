Belediye binasındaki hizmetlerin ise pazartesi gününden itibaren güvenli alanlarda sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, binadaki bazı kiracıların mevcut kira avantajlarını kaybetmemek için tahliyeye karşı çıktığı belirtildi.

Binanın riskli yapı olarak tespit edilmesinin ardından Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye çalışanları, vatandaşlar ve esnafın can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemlerini başlattı.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Foça Belediyesi tarafından binanın güvenliğine ilişkin incelemeler yürütüldü.

Foça Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hizmet binasına ilişkin süreç, 3 yıl önce yapılan şikayet üzerine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.