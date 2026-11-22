2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Menemen Futbol Kulübü, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la berabere kaldı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, ev sahibi Menemen FK ikinci yarıya hızlı başladı. Maçın 46'ncı dakikasında Alican Özfesli, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Konuk Şanlıurfaspor 87'nci dakikada Eren Fansa'nın kendi ağlarını sarsmasıyla tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu skorun ardından Menemen FK 16, Şanlıurfaspor ise 25 puana yükseldi.

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