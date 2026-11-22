İzmir'de odun keserken uçurum kenarına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde odun keserken yaklaşık 8 metre yükseklikten uçurumun kenarına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde odun keserken yaklaşık 8 metre yükseklikten uçurumun kenarına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılüzüm Mahallesi'nde dağlık alanda odun kesen Murat Ceyhan'ın (44) başına ağaç parçası çarptı.
Dengesini kaybeden Ceyhan, yaklaşık 8 metre yükseklikten uçurum kenarına düştü.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi AKS ekipleri sevk edildi.
İlk yardım ekiplerinin ulaşamadığı yaralıya ulaşan itfaiyeciler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Ceyhan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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