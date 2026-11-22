İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, odun kesmek isterken yaralanan yurttaşın yardımına koştu. Kemalpaşa’nın Kızılüzüm Mahallesi’nde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Murat Ceyhan, yüksek yamaçta odun kestiği sırada başına ağaç parçası çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten uçurumun kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi AKS ekipleri, ilk yardım ekiplerinin ulaşamadığı noktada devreye girdi. İtfaiyeciler, zorlu arazi şartlarına rağmen yaralıya ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sol kolunda, sol kaburga ve göğüs bölgesinde yaralanma ve kırık şüphesi bulunan Murat Ceyhan, ekiplerin özverili çalışması ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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