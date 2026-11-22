TFF 3. Lig: Karşıyaka: 4 - Alanya 1221: 1
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karşıyaka, evinde Alanya 1221'i 41 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karşıyaka, evinde Alanya 1221'i 41 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Mehmet Lüle, Cenk Güngör
Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Samet Sargın (Süleyman Enes Karakaş dk. 79), Erhan Öztürk (Bartu Can Güngör dk. 85), Ömer Faruk Sezgin (Eren Arda Şan dk. 71), Gökdeniz Tandoğan, Veysel Ünal (Emircan Aytekin dk. 79), Mevlüt Can Kaynak (Selim Demirci dk. 46)
Alanya 1221 FSK: Miraç Değirmenci, Mikdat Çil, Emre Koskor, Yaşar Kavaş, Ferhat Canlı, Samet Çolak (Yusuf Ölmez dk. 65), Emirhan Gücenoğlu, Orhan Olpak (Kadir Altıntaş dk. 83), Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Şükrü Mert Şanlı (Doğukan Delinmehmet dk. 46)
Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 8), Veysel Ünal (dk. 52), Samet Sargın (dk. 78), Selim Demirci (dk. 90) (Karşıyaka), Kubilay Köylü (dk. 45) (Alanya 1221 FSK)
Sarı kartlar: Alpay Eroğlu (Karşıyaka), Yusuf Ölmez, Emirhan Gücenoğlu (Alanya 1221 FSK)
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