Çeşme Belediyespor sezonun ilk galibiyetini deplasmanda aldı
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik'i 41 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Çeşme ekibi 3 puana ulaşırken, ev sahibi takım puansız kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’ta Çeşme Belediyespor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik’i 41 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Çeşme ekibi 3 puana ulaşırken, ev sahibi takım puansız kaldı.
Yeşilyurt Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 13. dakikada Yiğit Erca’nın uzaktan attığı golle 10 öne geçti. Çeşme ekibi ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Çeşme Belediyespor, 75. dakikada hızlı gelişen atakta farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortaya kale önünde kafayla vuran Cihangir Özer, topu ağlara gönderdi. Alperen Yiğit Bağır, 83. dakikada skoru 30’a taşıdı.
Eski İzmir Gençlik, 85. dakikada Yiğit Alpaslan Yarımoğlu’nun golüyle farkı ikiye indirdi. Çeşme Belediyespor’da Yiğit Çıplak, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu 41 olarak belirledi.
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