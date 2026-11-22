Yeşilyurt Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 13. dakikada Yiğit Erca’nın uzaktan attığı golle 10 öne geçti. Çeşme ekibi ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Çeşme Belediyespor, 75. dakikada hızlı gelişen atakta farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortaya kale önünde kafayla vuran Cihangir Özer, topu ağlara gönderdi. Alperen Yiğit Bağır, 83. dakikada skoru 30’a taşıdı.

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