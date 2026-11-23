24 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek TTI İzmir, 20’nci yılında da sürdürülebilir turizm alanındaki uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Green Destinations’ın sürdürülebilirlik ortağı olarak yer alacağı fuarda, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, iyi uygulamalar ve sorumlu turizm deneyimleri uluslararası alanda tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle 2 4 Aralık 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek TTI İZMİR Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde, Green Destinations ile geçen yıl başlayan iş birliği bu yıl da devam edecek. 80 ülkede 600’ün üzerinde destinasyonda sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi alanında çalışmalar yürüten uluslararası kuruluş, fuarda açacağı stantta sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve uluslararası iyi örnekleri sektör temsilcileriyle paylaşacak. Söyleşi programına da katılacak Green Destinations, destinasyonların uluslararası turizm ağıyla buluşmasına ve sürdürülebilir turizm alanındaki deneyim paylaşımına katkı sunacak. Green Destinations Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Iyad Kayali da fuarın söyleşi programında yer alacak.

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Ekonomik fırsatlara dönüşmesi hedefleniyor

Bu yılki iş birliğinde, sürdürülebilir turizm girişimlerinin uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve turizm ürün ve deneyimlerinin markalaşması öncelik kazanacak. Green Destinations, Good Travel Alliance programı aracılığıyla Türkiye’deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki destinasyonların sürdürülebilirlik odaklı, rekabet gücü yüksek turizm modelleri geliştirmelerini destekleyecek. Bu kapsamda çevresel etkisi düşük tur ve deneyimlerin geliştirilmesi, söz konusu ürünlerin Green Destinations’ın çevrim içi seyahat acenteleri ve pazaryeri platformlarından oluşan uluslararası ağı üzerinden tanıtılması ve pazarlanması hedefleniyor. Böylece sürdürülebilirlik çalışmalarının yerel işletmeler ve turizm paydaşları için somut ekonomik fırsatlara dönüşmesi amaçlanıyor. Green Destinations, bu destek ve iş birliği imkanlarını fuar süresince B150 numaralı standında sektör temsilcileriyle paylaşacak.

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Geçen yıl panel ve ödül programıyla yer aldı

Green Destinations, 2025 yılında TTI İzmir’in ilk sürdürülebilirlik partneri olarak fuarda yer almıştı. Geçen yıl düzenlenen söyleşi ve panel programlarında sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolü ele alınırken, Green Destinations Bölge Direktörü İyad Kayalı da deneyimlerini sektör temsilcileriyle paylaşmıştı. Fuar kapsamında ayrıca Green Destinations tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a kentin sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarını takdir etmek amacıyla Good Travel Frontrunner Award ödülü takdim edilmişti. Bu yıl da Iyad Kayali'nin katılımıyla sürdürülebilir turizm konusundaki uluslararası deneyim ve uygulamalar fuar programında sektör temsilcileriyle buluşacak.

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İzmir’in sürdürülebilir turizm başarıları uluslararası alanda

İzmir ile Green Destinations arasındaki iş birliği, fuar programının yanı sıra kentin uluslararası sürdürülebilir turizm çalışmalarına da katkı sunuyor. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından destinasyon sertifikasyonu alanında akredite edilen kuruluş, her yıl düzenlediği En İyi 100 Hikaye programıyla sürdürülebilir turizm alanındaki başarılı uygulamaları uluslararası alanda görünür kılıyor. İzmir’in Menderes ve Selçuk ilçeleri de 2026 yılında kadın emeğini, yerel üretimi ve kültürel mirası ön plana çıkaran projeleriyle Green Destinations En İyi 100 Hikâye listesinde yer aldı. Menderes Yeniköy Kadın Kooperatifi'nin çalışması ile Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretim kültürünü yaşatan projesi uluslararası alanda örnek gösterildi. Green Destinations Sertifikasyon Programı kapsamında Selçuk ve Urla Altın, Çeşme Altın, Menderes ise Gümüş Sertifika almaya hak kazandı.

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İzmir, Green Destinations iş birliğiyle Good Travel Summit 2027’ye ev sahipliği yapacak

İzmir ile Green Destinations arasındaki iş birliği, 2027 yılında uluslararası bir organizasyonla da devam edecek. İzmir, 2629 Nisan 2027 tarihlerinde Good Travel Summit’e ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve İZFAŞ ev sahipliğinde, Good Travel Institute iş birliğiyle düzenlenecek zirve, uluslararası turizm temsilcilerini bir araya getirecek. Sürdürülebilir turizm deneyimlerinin uluslararası pazarlara ulaştırılması, tur operatörleri ve çevrim içi seyahat platformlarıyla yeni iş birlikleri kurulması hedeflenen organizasyon, İzmir’in uluslararası sürdürülebilir turizm ağındaki konumunu güçlendirecek.

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Good Travel Alliance kapsamında geliştirilen pazar erişimi ve ticarileştirme yaklaşımı, Good Travel Summit 2027’nin de ana gündem başlıkları arasında yer alacak. Zirvede, destinasyonların sürdürülebilir turizm deneyimlerinin uluslararası tur operatörleri ve çevrim içi seyahat platformlarıyla buluşturulması, yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi ve bu deneyimlerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması ele alınacak.