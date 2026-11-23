İzmir Gediz Deltası Sulak Alanı'nda yasa dışı su ürünleri avcılığı amacıyla kullanıldığı belirlenen barınakları yıkıldı. Tuzla Degaj bölgesinde, su kuşlarının yaşam ve üreme alanlarından geçilerek ulaşılabilen noktada bulunan yapılar, ilgili kurumlarla koordineli yürütülen çalışmayla kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğal alanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi'nde bulunan Tuzla Degaj bölgesindeki kaçak barınaklara müdahale edildi. Çiğli Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çiğli Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Gediz Deltası Sulak Alanı içerisinde yer alan ve su kuşlarının yaşam ve üreme alanlarından geçilerek ulaşılabilen bölgede yer alan barınaklar kaldırıldı.

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Ahşap iskeleler de kaldırıldı

Gediz Deltası'nın ekosisteminin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında, bölgedeki kaçak yapıların kaldırılması için harekete geçildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapıların ve kullanım malzemelerinin bölgeden uzaklaştırılması için çalışma başlattı. Çiğli Belediyesi ekipleriyle birlikte yapıların tahliye edilmesi ve yıkıma hazır hale getirilmesi sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Zabıta Dairesi Başkanlığı da katıldı. Yıkım çalışmaları kapsamında kıyıdaki ahşap iskelelere de müdahale edildi. Deniz yoluyla ulaşım sağlanan barakalar ise İZSU'ya ait yüzer kepçe kullanılarak kaldırıldı.